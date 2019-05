Utmelde Ap-medlemmer strøymer til Raudt

innenriks

Dei to siste åra har Raudt opplevd ein nærast eksplosiv auke frå 3.000 til nesten 8.000 medlemmer. Ei undersøking partiet har gjort, viser at stadig fleire av dei nye medlemmene er folk som har meldt seg ut av Arbeidarpartiet.

– Eg trur kampen mot at Noreg skulle legge under seg Acer, EUs energiunion, opna auga for mange Ap-veljarar og medlemmer. Eg reiste rundt på Vestlandet på den tida og besøkte mellom anna Hydros smelteverk på Sunndalsøra. Det kokte jo på fabrikkgolva. Folk var rasande på at Ap – mot LOs vilje – gjekk saman med dei borgarlege for å vedta dette.

– Den saka opna mange dører for Raudt, inn på arbeidsplassar, ikkje minst i industrien, og er nok grunnen til at mange har gått frå Ap til oss, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Hentar fagorganiserte

Samtidig har partiet òg tatt ein jafs av Aps kanskje viktigaste allierte, nemleg fagrørsla.

– Vi får veldig mange medlemmer som er tillitsvalde. Både unge og eldre. Det handlar ikkje primært om Raudt. Det handlar om kva som skjer i arbeidslivet, kva som skjer med sosial dumping, og at altfor få parti står for ein kraftfull politikk på dette området, seier Moxnes.

Også kampen mot kommersialisering av velferda har stor sprengkraft blant dei over 300.000 medlemmene i LOs største forbund, Fagforbundet, meiner Raudt-leiaren.

– Dei er fly forbanna på at pengar blir tatte ut av velferda og at dei betaler prisen med kutt i pensjon og lønn. Vi veit at Aps veljarar i overvegande grad er mot profitt i velferda, men dei ser at Ap er uklare på dette området, seier Moxnes, som har styrkt banda til fagrørsla ved å inngå samarbeidsavtalar med forbund i kommunar og fylke over heile landet.

– Trekkhund

I valet vil partiet stille lister i 139 kommunar, nesten dobbelt så mange som for fire år sidan. Målet er 4 prosents oppslutning og 200 representantar i kommune- og fylkesstyra i landet.

– Vi skal bli den mest slagkraftige motstandaren i regjeringa, seier Moxnes, som listar opp fem prioriterte område: Minske skilnadene, motverke fattigdom, kjempe mot kommersialisering av velferd og setje tak på topplønningar i kommunane.

Slik håper Moxnes å kunne auke Raudts gjennomslag, òg ut over dei som vel å stemme på dei.

– Vi er ikkje lenger berre ei vaktbikkje, men også ein trekkhund som går føre og får andre parti med oss. Vi er dei tydelegaste motstandarane til regjeringa, men også eit friskt alternativ til Arbeidarpartiet, seier han.

– Ingen eig veljarane

Moxnes ser ikkje noko problem i å kapre veljarar frå eit Ap på defensiven, som framleis ligg nede for teljing på meiningsmålingane.

– Ingen parti eig veljarane. Dei går der dei er mest samde. Og eg er glad for kvar einaste veljar vi får eg, om det så er frå Arbeidarpartiet, Frp eller sofaen, seier Moxnes.

– Men er det uheldig for venstresida om de tar for mange veljarar frå Ap?

– Det heldige for venstresida er at Raudt hamnar over sperregrensa. Viss Raudt får 3,9 prosent i 2021 og to på Stortinget, kan det framleis bli «Erna-velde». Får vi 4,1 og åtte-ti på Stortinget, då er sannsynet for nytt fleirtal og ny politikk veldig mykje større, seier Moxnes.

