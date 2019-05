Studie: Fleire kvinner enn menn meiner det er greitt å vere heime frå jobb, sjølv om ein er frisk

innenriks

Studien bygger på data og ei rekke spørjeundersøkingar frå meiningsmålingsinstituttet Ipsos sidan 1985, der respondentane har vorte spurde om sjukefråvær sidan 1995.

I alle åra har det vore fleire kvinner enn menn som meiner det er akseptabelt å vere heime, sjølv om ein er frisk nok til å gå på jobb, heiter det i studien publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

– To vanlege hypotesar er at kjønnsskilnaden i fråværet heng saman med at kvinner har meir belastande jobbar eller større belastningar med å kombinere arbeid og privatliv. Men det er lite støtte i forskinga for desse forklaringane, seier forskar Tale Hellevik ved forskingsinstituttet Nova ved Oslomet, til Magasinet Velferd.

Hellevik står bak studien, saman med Ottar Hellevik og Kjersti Misje Østbakken

Ifølgje forskarane er skilnaden liten, men robust over tid og mellom aldersgrupper. Menn er òg generelt strengare enn kvinner i synet på kva som er rimelege grunnar for sjukefråvær, og kor lenge eit fråvær bør vare.

Studien viser òg at yngre har større aksept for illegitimt sjukefråvær enn eldre, men at dette heng saman med livsfase og at det ikkje er generasjonsskilnader.

