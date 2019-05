Stortinget vil ha ekstern gransking av Helge Ingstad-berginga

innenriks

– Eg er glad for at Stortinget har vedtatt å gjennomgå bergingsarbeidet. Statsråden oppgav at kostnadene for dette arbeidet vil bli over 700 millionar kroner, noko som viser at det er nødvendig at Stortinget får ei forklaring på korleis arbeidet vart førebudd og gjennomført, seier Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Han er stortingsrepresentant og medlem av utanriks- og forsvarskomiteen og reiste forslaget saman med partikollegaene Anniken Huitfeldt, Marianne Marthinsen og Leif Sande, etter at ein samrøystes utanriks- og forsvarskomite i april vedtok å krevje gransking av bergingsarbeidet i Hjeltefjorden.

Offentleg tilgjengeleg

– Gjennomgangen skal konkludere med ein offentleg tilgjengeleg rapport seinast seks månader etter at bergings- og hevingsarbeidet er fullført, heiter det i forslaget som vart vedtatt i Stortinget tysdag.

Bakgrunnen for forslaget er eit ønske om å komme til botn i årsaka til at marinefartøyet kolliderte. I tillegg er ein interessert i kva for vurderingar som er gjort i samband med hevinga, og kvifor vaierane som var festa til fregatten rauk natt til 13. november, slik at skipet sokk endå djupare.

– Vi understreka at den uavhengige granskinga òg skulle omhandle arbeidsforholda til dei som har stått for hevinga, noko statsråden slutta seg til, seier Kolberg.

Granskingar

Statens havarikommisjon og politiet granskar ulykka allereie. Havarikommisjonen la fram ein førebels rapport 29. november, og også Forsvaret sjølv skal granske ulykka.

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola i november i 2018. Skipet vart liggande i fjæresteinane nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire månader før han vart heva og frakta til Haakonsvern i Bergen.

Vaktsjefen på fregatten, lósen på tankskipet og ein tilsett på trafikksentralen på Fedje har fått status som mistenkte etter ulykka.

