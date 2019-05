Ap og Sp vil stanse nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund

innenriks

– Dette er eit politisk spørsmål. Vi vil at dei folkevalde frå Møre og Romsdal skal stemme for eller imot om fødeavdelinga skal leggast ned, seier nestleiar i helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

Ho får støtte frå Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol som meiner at Stortinget må gripe inn, men at forslaget ikkje er offensivt nok. Partiet vil derfor fremme eit eige forslag om at fødetilbodet i Kristiansund må bestå inntil eit nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal er klart.

– Stortinget må gi eit klart signal om at fødeavdelinga i Kristiansund ikkje kan leggast ned før det er etablert eit godt tilbod på Hjelset, seier Kjerkol til avisa.

Tidlegast klart om fem år

Det var i slutten av mars at eit fleirtal i Helse Møre og Romsdal vedtok at fødetilboda i fylket skal slåast saman og leggast til Molde, noko som har ført til heftige protestar i Kristiansund.

Etter planen skal avdelingane slåast saman frå 31. august. Byggestart for det nye sjukehuset på Hjelset i Molde er etter planen i år, og det vil ifølgje Klassekampen tidlegast stå ferdig i 2024.

Foreslår utsetjing

Konstituert administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Nils Kvernmo, seier i ei pressemelding om at han vil legge fram eit forslag om utsetjing av nedlegginga, og at forslaget vil bli blir behandla på styremøtet 15. mai. Kvernmo seier ikkje kor lang utsetjing han ønsker.

Forslaget vart først fremma av forgjengaren hans, Espen Remme, som i slutten av april vart bedt om å gå grunna manglande økonomiske resultat.

