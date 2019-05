Terrortiltalt libanesar dømt til elleve og eit halvt års fengsel

innenriks

35-åringen seier han er statslaus palestinar frå Libanon. Påtalemakta meiner han har vore feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er knytt til Al Qaida og vart terrorlista i 2013.

Norske styresmakter og NRK har funne fleire videoar der mannen er med. I to av dei blir han omtalt som feltkommandant. Han blir intervjua i fleire av videoane og står fram som leiar. Han er òg avbilda med våpen.

Libanesaren har erkjent at han er deltakar i fleire videoar, men hevdar han vart tvinga til å delta og har nekta straffskuld.

35-åringen har sagt at han ville komme seg til Europa via ein kjenning i Syria og har sagt han ikkje visste at kameraten var knytt til Jabhat Al Nusra, og at han vart fanga i eit spel.

Etter to år i Syria rømte han via Tyrkia og Danmark til Noreg og vart busett i Trøndelag.

Det er førebels ikkje kjent korleis 35-åringen stiller seg til dommen.