Sofie (27) melder VG inn til PFU

Ho skriv i klaga at ho vart brukt av VG og Fagforbundet «til fordel for et politisk spill eg aldri ville ta del i», ifølgje Dagbladet.

Den 27 år gamle kvinna har hevda seg feilsitert i ein VG-artikkel om den såkalla dansevideoen av henne og Trond Giske (Ap), og ho har i ettertid retta kraftig kritikk mot VGs behandling av henne.

– Avisa har skrive eit sitat eg ikkje kan stå inne for, som eg fleire gonger har prøvd å endre/fjerne, skriv ho.

