IMF ber Jensen vere forsiktig med oljepengebruken

Jaques Miniane frå Det internasjonale pengefondet (IMF) har den siste tida granska norsk økonomi og la måndag fram funna sine. Han åtvarar mot å bruke meir oljepengar enn i dag.

– Ikkje gå dit. Handlingsregelen har tent Noreg bra. Følg regelen, seier han til NTB.

Samtidig skryter Miniane av finansminister Siv Jensen, som han meiner har leidd norsk økonomi i ei meir forsiktig retning.

– Finanspolitikken er mykje meir ansvarleg enn tidlegare, seier han.

Bompengevedtak

Men i Jensens eige parti er det ikkje gitt at oljepengebruken skal ligge på same nivå som i dag. Under landsmøtet i helga fekk Frp-nestor Carl I. Hagen med seg partiet på eit vedtak om å bruke milliardar av kroner frå oljefondet for å fjerne landets bomstasjonar. Kostnadene er anslått til rundt 100 milliardar kroner, men det heftar usikkerheit rundt anslaget.

Då Jensen måndag tok imot IMFs representant, understreka ho sjølv viktigheita av å halde seg på ei forsiktig linje når det gjeld oljepengebruken.

Ho svarer følgjande på korleis den planen harmonerer med Frp-vedtaket:

– Denne helga hadde vi eit landsmøte. Eg er her på vegner av regjeringa, og du må sjå på kva regjeringa gjer. Men eg er forplikta til å følgje opp avgjerdene til partiet, og dei diskusjonane skal vi ta, seier Jensen.

Delegasjonsleiar Miniane frå IMF vil ikkje kommentere bompengevedtaket.

– Om Noreg vil bruke 10 milliardar på X eller 20 milliardar på Y, så legg vi oss ikkje opp i det. No er oljepengebruken langt unna 3-prosentregelen. Beskjeden min til statsråden, til regjeringa og Stortinget er at dei minimum held fram med det dei gjer. Eller endå betre: prøv å vere endå meir ambisiøs og skru ned budsjettunderskotet med mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng, seier han.

Jensen: – Urealistisk

Forslaget Frp vedtok i helga, går ut på å bruke delar av overskotet frå oljefondet til å slette gjelda på både dei eksisterande og dei planlagde bomfinansierte prosjekta, slik at det ikkje lenger blir nødvendig med bomstasjonar.

Partileiar Siv Jensen gjekk på talarstolen mot slutten av ein lang og engasjert bompengedebatt og fastslo at forslaget til Hagen var god, gammal Frp-politikk, som ho i prinsippet støttar. Ho åtvara samtidig partiet om urealistiske forventningar.

– Det er grenser for kva vi får til. Vi må jobbe med dei forslaga vi meiner er realistiske å få til, sa Jensen, og viste til den velkjende motstanden mot å bruke oljepengar hos enkelte av regjeringspartnarane til partiet.

– Eg trur det er heilt urealistisk å få dei andre partia med på dette, sa partileiaren til NTB etter debatten.

