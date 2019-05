Forbrukartilsynet: Power villeier forbrukarane

innenriks

Forbrukartilsynet har gjennomgått marknadsføringa til elektronikk-kjeda, og har funne fleire tilfelle av brot på marknadsføringslova. Det er fatta vedtak om tvangsmulkt på 500.000 kroner per lovbrot. Totalt dreier det seg om seks ulike forbodspunkt.

Forbrukartilsynet meiner Power villeier med påstandar om den lågaste prisen på marknaden med ein prisrobot, men peikar på at det ikkje blir opplyst om at roboten berre sjekkar eit fåtal utvalde konkurrentar.

Kritisk til prisrobot

«Gjennom markedsføringen gir Power inntrykk av at forbrukeren ikke trenger å lete etter den laveste prisen, fordi Power gjør det for dem, men prisroboten har flere unntak som ignorerer de laveste prisene i markedet», fastslår Forbrukartilsynet.

– Marknadsføringa er eigna til å gi forbrukarane inntrykk av at Power sjekkar prisane i marknaden og legg seg under konkurrentane. Dette er ofte ikkje riktig, og forbrukarane som stoler på marknadsføringa kan bli villeidd til å betale meir for vara enn nødvendig. Dette er grunnen til at vi meiner marknadsføringa er ulovleg, seier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukartilsynet.

Etter fleire møte med Forbrukartilsynet har Power innført nye rutinar, fortel marknadssjef Elizabeth Gill.

– Powers visjon er å vere den mest kundevennlege butikken i verda. Derfor er det ei sjølvfølgje at informasjonen vi gir ut til kundane skal vere 100 prosent korrekt, seier Gill.

Power beklagar

Ho fortel at 4 prosent av dei 2.660 annonserte varene for perioden april til juli i 2018 som Forbrukartilsynet gjennomgjekk, mangla korrekt prismerking og informasjon om tidsperiode. «Det beklager vi», seier Gill.

Dei nye rutinane inneber at ein førpris berre kan visast om desse kriterium er oppfylte: Salsperioden må vere oppført på produktet om det går utover inneverande kampanje. Blir det vist til prisjakt.no, må same dato nyttast gjennomgåande i same kampanje. I tillegg skal førpris og sparpris bli oppgitt om bodskapen blir oppfatta av forbrukar som om vara er nedsett.

