Europadomstolen behandlar ti norske barnevernssaker

– Det er eit objektivt faktum at Noreg er sett under lupa. Når ti saker blir sleppte gjennom i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), betyr det at ein blir sett under lupa, seier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til Dagbladet.

Sakene som er kommuniserte mot Noreg frå 1. desember 2015 omhandlar tilfelle der foreldre har mista omsorga for eitt eller fleire barn.

Så langt er tre av dei ti sakene ferdigbehandla.

I to saker er Noreg frifunne. Den første omhandlar to brør som vart splitta, der ein gut vart plassert hos besteforeldra sine medan den andre vart plassert i ein annan fosterheim. Den andre frifinninga gjeld ei irakisk kvinne som vart fråtatt sine to jenter då ho var i eit valdeleg ekteskap, og staten meinte ho ikkje kunne verne barna mot far.

I den tredje saka vart Noreg dømt for brot på menneskerettane etter at ein norsk romkvinne mista omsorga for dottera si, og deretter vart nekta all kontakt med henne.

