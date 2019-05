innenriks

Nasdaq forlengde førre veke akseptperioden for bodet sitt til 31. mai. No har Euronext altså forlengt fristen sin til klokka 18 same dag – berre 30 minutt før bodrivalens frist går ut.

Finanstilsynet godkjente i byrjinga av april begge som kjøparar, og det er dermed opp til Finansdepartementet å gi den endelege avgjerda.

Styret i Oslo Børs har tidlegare tilrådd tilbodet frå Nasdaq.

