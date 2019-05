Elvestuen om FN-rapport: – Vi må handle no

innenriks

FNs naturpanel (IPBES) la måndag ettermiddag fram rapporten om tilstanden til naturen i verda. Rapporten viser mellom anna at éin million artar er utryddingstrua, og at endra bruk av areal er det som påverkar naturen mest.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) seier at vi må handle no, før det er for seint.

– Vi må handle no, og då kan vi framleis redde mykje. Internasjonalt samarbeid må til for å hindre tap av naturmangfald. Noreg bidrar mykje for å stoppe tapet av natur internasjonalt til dømes ved å hindre avskoging i tropiske land, seier Elvestuen.

Ifølgje Klima- og miljødepartementet viser ein rapport som Noreg har levert til FN-konvensjonen om biologisk mangfald, at tilstanden til norsk natur er ganske god. Rundt 17 prosent av landarealet i Noreg er omfatta av ulike former for vern. Samtidig er kvar femte art på raudlista.

– I Noreg har vi sett i verk mange tiltak for å halde oppe den gode tilstanden for naturmangfaldet i Noreg. Mellom anna bruker vi mykje pengar på frivillig skogvern. Og god kunnskap er avgjerande for berekraftig bruk av naturressursane, seier Elvestuen.

I 2019 vil regjeringa bruke rundt 110 millionar kroner på naturkartlegging og arbeid med det økologiske grunnkartet. Grunnkartet skal vise kvar det finst ulike typar natur og gjere kunnskapen enkelt tilgjengeleg når det skal takast avgjerder som innverkar på naturen, slik som til dømes vegbygging.

Klima- og miljødepartementet melder måndag ettermiddag at miljøministrane på G7-møtet har vorte samde om ei fråsegn om biodiversitet, der dei seier at umiddelbar handling må til for å hindre at meir natur i verda går tapt.

Noreg er med på møtet som finn stad i Metz i Frankrike, og støtta erklæringa. G7 består av USA, Japan, Canada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia.

