Bombedømd russisk 19-åring kan utvisast frå Noreg

innenriks

Justisdepartementet vedtok i november at 19-åringen var ein fare for grunnleggande nasjonale interesser og skulle utvisast frå landet. Russaren saksøkte staten for å få gjort om vedtaket, men vann ikkje fram. No har Oslo tingrett konkludert med at utvisingsvedtaket mot 19-åringen er gyldig, melder NRK.

Advokaten til mannen, John Christian Elden, seier dommen truleg vil bli anka.

Russaren vart i september i fjor dømd til ti månaders fengsel av Høgsterett etter at han vart tatt med ei heimelaga bombe på Grønland i Oslo i 2017.

Oslo tingrett meiner russaren har vorte ytterlegare radikalisert sidan den gongen og meiner det er risiko for at han vil gjere seg skuldig i eller medverke til terror i Noreg.

(©NPK)