Berre éin kommune har vorte overkøyrd på vindkraft

innenriks

I helga vedtok Frps landsmøte å gå inn for at kommunane skal ha siste ord når det gjeld utbygging av vindkraft på land.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner», heiter det i resolusjonen som vart vedtatt med stort fleirtal.

Men dette er å slå inn opne dører, meiner både Naturvernforbundet og SV.

– Dette er berre ei videreføring av dagens politikk og vil ha lite å seie, seier leiar Silje Lundberg i Naturvernforbundet til NTB.

Éin kommune overkøyrd

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i alt 24 konsesjonssøknader på vindkraft til behandling. Av 244 søknader som er ferdig behandla, har 39 fått konsesjon, viser ei oversikt på NVEs nettsider.

– Vi har gitt konsesjon til bygging i fem kommunar som har vore negative, opplyser seksjonsleiar for vindkraft i NVE, Arne Olsen, til NTB.

Alle klaga på vedtaket til Olje- og energidepartementet, der fire av kommunane fekk medhald. Dermed er det berre gitt løyve til bygging i éin kommune som har vore negativ, nemleg Tromsø. Der skal det no bli bygd ein vindmøllepark med 67 turbinar på Kvaløya.

– I praksis har det vore praktisert ein uformell vetorett for kommunane, seier Olsen.

Motsett problem

Derimot kan Frp-vedtaket, dersom det får tilslutning frå dei andre regjeringspartia, føre til motsett problem, nemleg at kommunane blir gitt rett til å vedta vindmøllar på tvers av naturomsyn, påpeikar Lundberg.

– Problemet er ikkje at kommunane kan bli overkøyrde av staten, men det stikk motsette. Det blir ofte gitt konsesjon i kommunar som har sagt ja. Det største problemet er at ein gir konsesjonar i område der dette har altfor store konsekvensar for naturmangfaldet, meiner ho.

Lars Haltbrekken i SV peikar på at det er mange kommunar som ønsker vindkraft.

– Skal dei òg få vetorett på å vedta vindkraft? I så fall står masse verdifull natur i fare for å ryke, seier han.

Måndag la FNs naturpanel fram ein rapport som teiknar eit illevarslande bilde av konsekvensane av menneska si utnytting av naturen.

To tankar i hovudet

– Vi må ha to tankar i hovudet samtidig: Vi må både sørge for meir fornybar energi og ta vare på naturen. Storsatsinga på vindkraft må skje offshore, seier Haltbrekken.

Her er han på linje med mindretalet i Frp som ønsker full stans i all vindkraftutbygging på land, men som vart nedstemt på landsmøtet.

– Vi kan ikkje industrialisere fjella våre for å forsyne EU med straum. Det er galskap, meinte Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp i den oppheita debatten søndag.

Men toppar i partiet, blant dei olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, tidlegare oljeminister Terje Søviknes og tidlegare samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, åtvara alle mot å seie nei til vindmøller.

Fryktar smittefare

Haltbrekken fryktar på si side smittefare at dersom meir makt i slike spørsmål blir flytta til kommunane.

– Noreg har no masse atomavfall som må lagrast éin stad, men dette er det jo ingen kommunar som vil ha, seier han.

(©NPK)