Ber regjeringa ta naturgrep etter nedslåande FN-rapport

innenriks

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) legg måndag ettermiddag fram rapporten, som gjer greie for tilstanden til naturen og konsekvensane for livsgrunnlaget til menneske.

Rapporten teiknar eit dystert bilde, og konkluderer med at menneska si utnyttinga av naturen i aukande grad går på rekning av evna naturen har til å gi oss mat, energi og materialar i framtida.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV meiner at regjeringa no må ta grep. Han seier til NTB at SV no vil fremme forslag for å hindre at naturen blir bygd ned, og om å opprette nye nasjonalparkar og andre verneområde.

– Alarmklokkene må ringe i regjeringa. Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å øydelegge vårt eige livsgrunnlag, seier Lars Haltbrekken.

Han meiner at rapporten ikkje berre er skremmande lesing om internasjonale forhold, men at han viser at naturen i Noreg også er under sterkt press.

Forventar at regjeringa følgjer opp

I rapporten kjem det fram at over éin million av dei åtte millionar artane på jorda er utryddingstrua. Den viktigaste årsaka er arealendringar, bruk av hava, klimaendringar, forureining og spreiing av framande artar. Naturvernforbundet meiner rapporten er oppsiktsvekkande.

– Rapporten frå FNs naturpanel viser ei dramatisk øydelegging av natur og økosystem. Det er ingen tvil om at årsaka er at stadig fleire naturområde blir endra og blir øydelagde. Dette truar òg vårt eige livsgrunnlag, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet etterlyser også at regjeringa kjem på bana.

– Noreg er ikkje verst, men har òg store utfordringar. Vi forventar at statsminister Erna Solberg no følgjer opp og synleggjer at alle sektorar må ta mykje større ansvar. Statsrådane for landbruk, næring, samferdsel og olje- og energi må no stå til ansvar for dei øydeleggingane som blir gjorde, seier Ask Lundberg.

Greenpeace: Krev politisk handling

Leiar Frode Pleym i Greenpeace Noreg meiner dei politiske måla som blir sette, bør krevje meir forplikting.

– Neste år skal verda bli samde om ein ny avtale for å ta vare på livet på jorda etter 2020. At nesten ingen av 2020-måla er nådde, viser at nye ambisiøse mål blir meiningslause utan politisk handling, seier Pleym.

Han meiner vi treng leiarar som tør å sjå sanninga i auga og som byrjar å verne økosystema, naturmangfaldet og som byrjar å kutte klimagassutslepp.

– Det er sikkert skummelt for dei med makt å handle, men denne rapporten viser at det er skumlare å la vere, seier Pleym.

(©NPK)