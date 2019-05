Auke i talet på snøscooterulykker på Svalbard

innenriks

Til samanlikning er talet éin per 1.000 snøscooterar i Sverige og USA, viser tal frå liknande studiar.

Studien omfattar opplysningar frå registrerte dødsfall og personskadar med sjukehusinnlegging i Nord-Noreg i åra 2013 og 2014.

– Dei høge ulykkestala for snøscooter på Svalbard tyder på at skadar særleg er eit problem blant turistar eller uerfarne snøscooterkøyrarar, som det er mange av på Svalbard, seier overlege og professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) Torben Wisborg til Nationen.

Saman med Ellen Karine Grov og Tone Hakvåg Rønning har Wiborg nyleg publisert studien «Dødsfall og personskadar ved bruk av ATV og snøscooter i Nord-Noreg».

– Verken politi eller sjukehus har komplett oversikt over dødsfall ved bruk av snøscooter og ATV. Det er altså ikkje enkelt for politikarar, styresmakter eller befolkninga å skaffe seg oversikt over risiko i samband med snøscooter- og ATV-køyring, langt mindre å vurdere moglege førebyggande tiltak, seier Wisborg, som også er forskingsleiar ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

Ifølgje tal frå Nordlys har 45 personar mista livet i snøscooterulykker i Troms, Finnmark og Svalbard sidan 2000. Ulykkene varierer frå kollisjonar og utforkøyringar til snøskred – med same, dødelege utfall.

