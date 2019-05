103 lokallag mistar statsstøtta i år

innenriks

I ein e-post til Vårt Land forklarer generalsekretær i Venstre Marit H. Meyer at det for fem-seks partilag er snakk om at dei gløymde tidsfristen, og at det for tre andre er snakk om forgløyming i samband med samanslåing som følgje av kommunereforma.

– For resten så har det vore relativt liten aktivitet siste år. Men det positive er at i til dømes Øvre Eiker, Gran, Våler og Åmot så stiller vi liste igjen i år og håper på fornya aktivitet. I berre åtte av laga på lista er det ikkje aktivitet per no. Det skulle vi ønske oss, sjølvsagt, skriv ho.

Grunnstøtta per lokallag er i år sett til 1.352 kroner, i tillegg til 13,06 kroner per stemme til lokalpartiet ved førre val.

I fjor haust sende Partilovnemnda varsel om moglege vedtak om kutt av statleg partistøtte for 2019 til alle parti og partiledd som bryt kravet til partilova om å rapportere inntekter og kostnader i 2017 til Statistisk sentralbyrå. No har altså 103 lokallag mista støtta. Mellom dei mister SV støtte til tolv lokallag, medan Arbeidarpartiet mister støtte til ni.

