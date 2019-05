Naturpanelet legg fram rapport: – Vanvitig skremmande tal og meldingar

innenriks

Det er FN-panelet IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) med rundt 150 forskarar og ekspertar frå 50 land som har laga den nye rapporten.

Generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima meiner at naturmangfaldet hittil ikkje har fått nok merksemd i miljødebatten. Han synest det er bra at rapporten kjem no, sjølv om konklusjonane som har vorte lekne, har vore dramatiske og skremmande.

– Det er ikkje mogleg å nå klimamåla utan å stoppe øydeleggingane av natur, og tap av natur svekkjer sjølve livsgrunnlaget vårt. Folk er glade i naturen, og mange vil nok bli sjokkerte over korleis tilstanden faktisk er, seier Steel til NTB.

Ein million truga arter

Forskarane har i rapporten samanfatta eksisterande forsking om naturmangfald, og undersøkt årsakene til endringar i økosystema og korleis dette påverkar menneske. Denne veka har utsendingar frå 130 land vore samla i Paris for å gjennomgå samandraget av rapporten.

Førebels er det ikkje konklusjon frå Naturpanelet kjend. Men noko har vorte leke, mellom anna at rundt éin million arter allereie er utryddingstruga og kan forsvinne dei neste tiåra, og dessutan eit anslag om at minst 50 millionar menneske må forlate heimane sine, som følgje av øydeleggingar av landområde og klimaendringar.

– Det er vanvitig skremmande tal og meldingar som kjem frå denne utgreiinga, seier Steel.

– Klimaendringar vil på sikt og i aukande grad skade og forandre naturen betydeleg, men førebels er det ikkje klimaendringar som gjer størst skade. Det er først og fremst gjennom eit enormt arealforbruk vi har øydelagt svært mykje natur allereie før klimaendringane får full effekt, held han fram.

– Gløymd del av klimakampen

Noreg har i arbeidet med rapporten bidrege med to hovudforfattarar, Graciela Rusch frå Norsk institutt for naturforsking (Nina) og Elizabeth Selig frå Norsk institutt for vassforsking (Niva). Forskingssjef Signe Nybø i Nina seier at resultata i rapporten vil vere oppsiktsvekkjande.

– Vi veit jo at det kjem alarmerande resultat. Det kjem små drypp heile tida, og i rapporten er det sett saman til ein heilskap, seier Nybø til NTB.

– Er naturmangfald og artsmangfald ein gløymd del av miljøkampen?

– Ja, det vil eg påstå. Naturen er livsgrunnlaget til menneska og gir oss mat, husrom og energi, gode opplevingar og den bidreg til å redusere flaum og binde karbon, så det er viktig å fokusere på det òg, seier forskingssjefen.

Kvar femte art raudlista

Naturpanelet har i arbeidet med rapporten samla forsking og tal frå alle regionar i heile verda, òg Noreg. I verdssamanheng ligg Noreg godt an når det gjeld natur- og artsmangfald, fortel Nybø. Likevel er fleire arter og naturtypar truga, og i nokre økosystem er tilstanden dårlegare enn ønskt.

– Også i Noreg er arealendringar den viktigaste trusselen mot natur. Det skjer mykje byggjeaktivitet sidan vi har god råd, slik som kraftutbygging, vegutbygging og bygging langs kysten. Opphøyr av gamle driftsformer i landbruket fører òg til gjengroing og tap av natur som tidlegare var vanleg, seier Nybø.

Generalsekretær Christian Steel i Sabima meiner òg at Noreg har ein jobb å gjere.

– I Noreg ligg vi føre resten av verda på nokre område, men kvar femte art står på raudlista, og over 90 prosent av skogen er påverka av skogbruk. Mykje verdifull natur er bygd ned, mange store fossar er lagde i røyr, og bekkar og myrar er raudlista som truga naturtypar, seier Steel.

I juli møtest avgjerdstakarar, sivilsamfunn og ekspertar på naturmangfald frå heile verda i Trondheim for å diskutere status og tiltak, før verdssamfunnet neste år skal møtast i Kina. Der er planen å bli samde om ein ny internasjonal avtale, som skal stanse tapet av naturmangfald i ein slags Parisavtale for naturen.

