Undersøking: Konfirmantane får mindre pengar i gåve

innenriks

Ifølgje ei undersøking Ipsos har gjort for DNB kuttar konfirmantforeldre gåvebeløpet med meir enn 2.000 kroner frå i fjor, og konfirmantane i år kan i snitt vente seg 10.848 gåvekroner frå opphavet.

Det er ikkje berre foreldre som held att på setlane. Konfirmantane i år kan vente seg nokre hundrelappar mindre både frå besteforeldre, onklar og tanter og andre konfirmasjonsgjester, ifølgje undersøkinga.

I ei tilsvarande undersøking i fjor svarte foreldre at dei i snitt gir 13.000 kroner, besteforeldre svarte at dei gir 7.500 kroner, medan gjester og andre svarte at dei gir 900 og 400 kroner i konfirmasjonsgåve. Til saman fekk konfirmantane i snitt 52.000 kroner på gåvebordet.

Renteheving kan vere årsaka

I år kan konfirmantane vente å få nær 11.000 kroner frå foreldre, 7.200 kroner frå besteforeldre, 800 kroner frå gjester og 375 kroner frå venner og familie, som ikkje er invitert i konfirmasjonen.

Forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB seier det kan vere fleire årsaker til nedgangen og at renteauken kan vere ein av dei.

– Etter historisk låg bustadlånsrente over mange år, blir det no varsla om ei høgare rente. Dette kan føre til at nokre familiar er meir forsiktige med store gåvebeløp enn tidlegare, seier Sandmæl.

Noregs Bank har sett opp styringsrenta to gonger det siste året, først i september i fjor, og så på nytt i mars i år. Dei siste vekene har bustadlånsrenta følgt etter.

– Ikkje ha dårleg samvit

Dagleg leiar og redaktør i Finansportalen, Elisabeth Realfsen, meiner foreldre ikkje skal ha dårleg samvit for å gi mindre i konfirmasjonsgåve.

– Eg synest ikkje foreldre skal ha dårleg samvit om dei avgrensar pengegåva til konfirmanten. Det er så mange måtar foreldre hjelper barna sine på økonomisk, ikkje berre i konfirmasjonsgåva, men på andre tidspunkt i livet der det kanskje er vel så viktig, seier ho til NTB.

Då TNS Gallup gjennomførte ei liknande undersøking for Nordea tilbake i 2016, viste undersøkinga at ein gjennomsnittleg konfirmasjon kostar 36.500 kroner å arrangere.

