Uendra innanlandsk gjeldsvekst

Publikums innanlandske lånegjeld var 5.807 milliardar kroner ved utgangen av mars viser kredittindikatoren (K2) frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hushaldas innanlandske lånegjeld utgjorde 3.489 milliardar kroner ved utgangen av mars. veksten over tolv månadar var 5,6 prosent fram til utgangen av mars, uendra frå månaden før.

I sine utrekningar brukar SSB omgrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i dei institusjonelle sektorane, kommuneforvaltinga, ikkje-finansielle føretak og hushald under eitt. Tolvmånadersveksten i publikums innanlandske lånegjeld går under nemninga K2.

