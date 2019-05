Sylvi Listhaug overtar «full pult» som eldreminister

innenriks

– Då eg starta her, var pulten tom. No er pulten full av saker, så du får nok å gjere vidare, sa Åse Michaelsen før ho gav Listhaug eit symbolsk hjarte under «nøkkeloverleveringa» fredag ettermiddag.

Michaelsen var den første eldreministeren i Noreg. No er ho bytt ut med Frp-stjerna Sylvi Listhaug. Etterfølgjaren får mellom anna ansvaret for å setje eldrereforma «Leve hele livet» ut i livet, og dessutan heile folkehelseområdet.

– Reforma er ekstremt viktig. Ho skal sørgje for at eldre får avgjere sjølv og blir sjefar i eige liv. Dei skal få velje maten sin sjølv. Eldre skal ikkje berre overleve, men leve livet heilt til det siste, sa Listhaug.

(©NPK)