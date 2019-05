Listhaug får ingen gratulasjon frå Støre

innenriks

– Eg er kritisk til at Erna Solberg vel å igjen utnemne Sylvi Listhaug som statsråd i regjeringa si, berre eitt år etter skandalen som førte til at ho måtte trekke seg som justisminister fordi ho ikkje hadde tillit i Stortinget. Utnemninga må anten bety at Listhaug har tatt kritikken til seg, eller at Solberg har vorte pressa til å ta henne inn i regjering, seier Støre i ein kommentar til at Listhaug fredag vart utnemnd til eldre- og folkehelseminister.

Listhaug måtte gå av etter ein Facebook-post der ho skulda Ap for å vere meir opptatt av å verne rettane til terroristar enn tryggleiken i nasjonen. Støre stiller spørsmål ved vurderinga til statsminister Solberg når ho er inne i varmen igjen.

– Listhaug måtte trekke seg som justisminister i ei sak der ho som justisminister skapte frykt og utryggleik, i ein jobb der ansvaret er å gi innbyggjarane tryggleik, seier Støre.

Minner om KrF-løfte

Då Listhaug gjekk av, var det etter betydeleg press frå Kristeleg Folkeparti, som kunne ha felt heile regjeringa ved å stemme for eit mistillitsforslag. Støre svarer slik på kva han tenker om at KrF no sit i same regjering som Listhaug:

– KrF lova veljarane sine å ikkje å gå i regjering med Frp og var i fjor avgjerande for at Listhaug måtte trekke seg. Eg forstår godt at det spørsmålet blir reist, seier Ap-leiaren.

Han meiner Listhaug nærast trekte tilbake årsakinga ho gav til Stortinget i boka den omstridde Frp-nestleiaren gav ut i haust. Han konstaterer likevel at denne saka vart avslutta frå Ap si side då Listhaug gjekk av i mars i fjor.

– Dei eldre fortener noko anna

Ap-leiaren er òg kritisk til jobben den ferske eldreministerens gjorde då ho var byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tenester i Oslo frå 2006 til 2011.

– Mykje er ugjort i eldrepolitikken med denne regjeringa. Då Listhaug hadde ansvar for eldrepolitikken i Oslo kommune, la ho ned meir enn 300 sjukeheimsplassar, lét etter seg eit stort vedlikehaldsetterslep og avvikla kjøkkenet på sjukeheim og erstatta det med eit storkjøkken som skulle masseprodusere mat til dei eldre. Dei eldre fortener ein heilt annan politikk enn dette, seier Støre.

