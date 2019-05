Jensen vil ha fleire politifolk på nett

innenriks

– Barn som veks opp i dag har heilt andre utfordringar. No føregår ikkje overgrep berre som blotting på gatehjørne og bakgater, sa Jensen i talen sin til landsmøtet i Framstegspartiet fredag.

– No føregår dette òg på internett, på mobiltelefonen, i sosiale medium. Overgriparane har flytta seg frå bakgater til skjermen, inn på gute- og jenterommet, slo Jensen fast og viste til at ein mann nyleg vart tiltalt for nettovergrep mot 250 barn mellom 9 til 15 år.

Jensen fortalde òg at ho besøkte Kripos saman med justisminister Jøran Kallmyr frå Frp i førre veke.

– Dei fortel om stadig fleire nettovergrep mot barn. No må vi ha digitale politifolk, som saman med barnevern, skule, barnehage og andre etatar, vernar barna våre, sa Jensen, som nytta høvet til å forsvare politireforma.

– Kripos sa det til meg: Dei treng svært avansert teknologi og kompetanse for å ta overgriparane. Vi kan ikkje forvente at eit lite lensmannskontor skal ha slik kompetanse, sa Frp-leiaren.

(©NPK)