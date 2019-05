Hotelleigar dømt til seks og eit halvt års fengsel for brannstifting og bedrageri

innenriks

Styreleiaren fekk eitt års fengsel i tingretten, men straffa vart skjerpa til seks og eit halvt år i Gulating lagmannsrett. Han anka til Høgsterett som no har forkasta anken, og dommen frå Gulating lagmannsrett blir ståande. Dermed må han sone seks og eit halvt år i fengsel for brannstifting og grovt forsikringsbedrageri.

I Sogn og Fjordane tingrett vart broren, som var hotelldirektør, dømd til fengsel i fem og eit halvt år. Han anka ikkje dommen og soner for tida straffa.

Høgsterett tok utgangspunkt i at lovbrotet gjaldt eit tilfelle av brannstifting der kostnaden for rehabilitering av hotellet var anslått til 93,7 millionar kroner. Det var òg skjerpande at gjerninga vart gjort saman med ein annan, og var planlagt og gjennomført over tid, heiter det i Høgsterett si avgjersle.

Dei var tre svensk-tyrkiske brør som dreiv og eigde Selje hotell frå 1. januar 2014 til bygningane vart totalskadde i brann 25. november 2016.

