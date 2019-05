FpU-leiar hardt ut mot klimastreiken

innenriks

– Dette er ingen streik. Dette kallar skulane skulk, sa han i talen.

22. mars samla klimastreiken over 40.000 barn og ungdommar frå skulane rundt om i landet. Initiativtakarane har varsla at dei vil gjenta streiken 24. mai.

– Veit verkeleg klimastreikande elevar kva dei eigentleg demonstrerer mot, spurde FpU-leiaren frå talarstolen.

– Framtida vil framleis ha bruk for olje og gass. Det trengst for å produsere mobilen vår, elbilen til naboen og matemballasje. Olje og gass er meir enn eksosen som kjem ut av bilen, og gass vil vere ein del av løysinga på vegen mot eit fornybart samfunn, sa Svendsrud og viste mellom anna til at Tyskland vil trenge naturgass når kol og kjernekraft skal bli fasa ut innan 2038.

– Har dei tenkt over dei tryggleikspolitiske utfordringane dersom store delar av Sentral-Europa blir avhengig av Russland for å få energi? Forstår ein at aleinemora i Tyskland treng gass for å lage middagen sin? Eg trur ikkje det, sa Svendsrud.

