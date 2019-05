Vindmøller og svensk 16-åring på omtaletoppen i april

innenriks

Etter to års arbeid kom Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april med sin dels etterlengta og dels frykta rammeplan for norsk vindkraft, der dei peikte ut 13 område i Noreg som eignar seg for utbygging av vindmøller.

Sidan har norske medium laga nærare 6.000 oppslag om vindkraft, viser ei undersøking frå analyse- og medieovervakingsselskapet Retriever. Det er omtrent på nivå med omtala av vindkraft i heile 2018.

– Motsetningane mellom miljøvern og naturvern gjer vindkraft til eit betent tema, noko vi òg ser i analysen vår. Her møter ønsket om fornybar energi, ønsket om å verne natur. Sistnemnde genererer spesielt mykje debatt og medieomtale i lokal- og regionaviser, seier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriever.

Miljøvern var eit anna tema som trong seg inn på topp fem-lista over mest omtalte saker i april. Så langt i 2019 er omgrepet «klimasteik» brukt i nesten 2.500 medieoppslag, og Greta Thunberg omtalt i nesten like mange.

Det er meir omtale enn kva partileiarane for dei norske partia fekk i same periode.

– Som medieanalytikarar gjer vi tallause analysar av talspersonar og bodskapsformidling, men det er sjeldan vi ser ein talsperson som snakkar så godt, både for saka, og i dette tilfellet for generasjonen sin, seier Lindebjerg.

I sportsverda var det to norske namn som dominerte: Manchester United-trenar Ole Gunnar Solskjær, og Rosenborg-trenar Eirik Horneland. Begge hadde det svært tøft i april.

