Usikker framtid for norsk oljenæring gir svak kronekurs

– Dei siste månadene har vi sett at diskusjonen rundt rammevilkår, leiteområde og ei mogleg nedstenging av norsk sokkel blussa opp igjen. Vi har møtt utanlandske investorar som seier at dei ikkje er så svoltne på norske kroner, seier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Dagens Næringsliv.

Mange norske analytikarar har slite med å forklare kvifor krona er så svak. Seinast i førre veke meinte DNB Markets at det var eit «mysterium» at krona hadde svekt seg så mykje. Jullum meiner forklaringa er frykta for framtida til den norske oljenæringa.

– Det tikkar inn meldingar frå Bloomberg i feeden til utanlandske investorar om at oljefondet skal ut av oljen og at rammevilkåra for norsk oljenæring er under debatt, seier Jullum.

– For dei er dette enkelt: Viss rammevilkåra for oljebransjen blir svekt, blir investeringane lågare, farten i norsk økonomi går ned, og potensialet til kronekursen mindre.

– Vi som analytikarar i Danske Bank ser ikkje på det som skjer i Noreg no som første skritt mot ein rasering av oljenæringa, men utanlandske aktørar kjenner ikkje den politiske situasjonen i Noreg, seier Jullum.

Dersom den svake kronekursen held fram, kan det få Noregs Bank til å setje opp renta raskare enn planlagt.

