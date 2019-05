Tidlegare sjukehusdirektør vann pensjonstvist om millionbeløp

innenriks

I november 2017 vart Olsen samd med sjukehuset om å forlate stillinga si sommaren 2018. Då partane ikkje vart samde om sluttavtalen, vart Olsen sagt opp av styret. Olsen svarte med å ta saka til retten, men partane inngjekk eit forlik i juli.

Etter forliket har det oppstått usemjer om pensjonsavtalen til den tidlegare sjukehusdirektøren.

Usemja handla om den avtalen servicepensjonen skulle regulerast årleg i takt med grunnbeløpet til folketrygda, og dessutan om pensjonen skulle avkortast med utbetalingar Olsen får frå private pensjonsordningar.

No har Kristiansand tingrett gitt Olsen medhald i kravet om årleg regulering og at det ikkje skal gjerast frådrag for private pensjonsordningar. Retten har konkludert med at partane hadde ei felles forståing for det ved avtaleinngåinga sjølv om avtalen ikkje sa noko om dette.

Sørlandet sjukehus har anslått verdien av grunnbeløp-reguleringa til omtrent 3,6 millionar kroner basert på ein levealder på 85 år. Ifølgje sjukehuset har Olsens private pensjonsordningar ein verdi på cirka 750.000 kroner.

Olsen var sjukehusdirektør frå august 2013 til august 2018. Han fekk avtalt etterlønn fram til og med februar 2019. Etterlønna baserte seg på ei årslønn på 1,7 millionar kroner.

(©NPK)