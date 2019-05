Kvar femte nordmann har lite tiltru til media

innenriks

I undersøkinga utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske mediedager i Bergen svarer berre 13 prosent av dei spurde i april at dei har stor tiltru til media. Det er ei halvering sidan 26 prosent i februar svarte det same.

Ifølgje Klassekampen kjem skepsisen i kjølvatnet av VGs handtering av Trond Giske og dansevideo-saka.

– Målinga i april er statistisk signifikant lågare enn alle målingar i medieundersøkinga sidan 2005. Dette styrkjer argumentet for at VG-saka har hatt ein innverknad på tilliten, seier medievitar og ansvarleg for undersøkinga, Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen.

Undersøkinga viser også at tilliten til journalistar har vorte lågare.

VGs utviklingsdirektør Ola Stenberg meiner ein ikkje kan konkludere med at Giske-saka også har resultert i svekt tillit til media generelt.

– Etter så mykje omtale og merksemd kan det sjølvsagt ha verka inn, men eg trur det er veldig uklokt slik verdsbildet er akkurat no å tru at tilliten til media generelt er basert på éi sak, seier han.

800 personar tok del i undersøkinga i februar, og 1.001 personar tok del i april.

