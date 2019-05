Fleire lærarar tar vidareutdanning

innenriks

– Gode lærarar med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevane skal lære meir. Om lag 27.000 lærarar har tidlegare fått tilbod om vidareutdanninga, og no får endå fleire lærarar moglegheita. Denne satsinga gjer skulen og gode lærarar endå betre, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Innan 2025 treng fleire lærarar vidareutdanning for å undervise. Dei som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk teiknspråk og samisk i barneskulen må ha minst 30 studiepoeng, medan dei som underviser i same fag på ungdomsskulen treng 60 studiepoeng.

– Vi veit at læraren er den viktigaste enkeltfaktoren for læringa til eleven. Derfor held vi fram med å satse på fleire og betre lærarar. Gode lærarar er nøkkelen til å lykkast med tidleg innsats i skulen slik at alle elevar opplever meistring og læring. Desse lærarane vil bidra til at færre elevar fell frå, og fleire fullfører og består, seier Sanner.

Av dei 6.843 lærarane er flest – 817 – frå Akershus.

