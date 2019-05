Equinor stansar produksjonen på Statfjord A-plattforma

innenriks

Opphavleg skulle plattforma stengjast i 1999, men har sidan då vorte oppgradert ei rekke gonger noko som har forlengt levetida på plattforma, opplyser Equinor.

Men i 2022 er det slutt. Plattformdekket skal då leverast til Kværners verft på Stord, der det vart bygd på 1970-talet, der det skal hoggast opp.

Excalibur Marine Contractors, eit selskap i Allseas-gruppa, er tildelt kontrakten om fjerning og opphogging av plattforma.

Gjennom dette er Kværner er tildelt ein kontrakt for demontering og gjenvinning av dekte til plattforma. Målet er å gjenvinne meir ein 98 prosent av materialane til nye formål, opplyser Kværner.

Plattformdekket veg heile 48.000 tonn og skal fjernast frå betongbeina i eitt enkelt løft av Allseas-fartøyet Pioneering Spirit.

– Fartøyet har gjort ein strålande jobb for oss med å installere tre av fire plattformdekk på Johan Sverdrup, no skal dei vise styrken sin i den andre enden av livsløpet til eit oljefelt, seier Peggy Krantz-Underland, direktør for innkjøp i Equinor.

Sidan oppstart 24. november 1979 har Statfjord-feltet produsert over fem milliardar fat olje og gass til ein samla verdi av over 1.500 milliardar kroner, opplyser Equinor.

(©NPK)