Vedlikehaldsplanen for Helge Ingstad blir stoppa inntil vidare

– Vedlikehaldsplanen for fartøyet er kansellert, og minimalt med ressursar vil bli nytta på fartøyet med unntak av konservering av viktig utstyr, seier kapteinløytnant Thomas Gjesdal i Sjøforsvarsstaben til Forsvarets forum.

Fregatten har lege på tørrdokka på Haakonsvern sidan 10. april for å reparere dei siste skrogskadane.

Tysdag vart Helge Ingstad tatt ut, men båten vil likevel bli verande på Haakonsvern i vente på ei avgjerd om kva som skal skje med fartøyet.

Til magasinet seier kommandørkaptein Arild Øydegard i Forsvarsmateriell at dei aller fleste komponentane har fått store vass-skadar, og at det derfor ikkje vil vere naturleg å halde dei ved like før dei veit om dei skal reparerast eller bli erstatta.

Ein tilstandsrapport, som mellom anna vil sjå på kva det vil koste å gjere fregatten operativ igjen, er venta før sommaren.

