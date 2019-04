Kronprinsen open for førstegongsteneste for Ingrid Alexandra

innenriks

Det same gjeld prins Sverre Magnus.

– Vi i generasjonane før har valt det, litt ut ifrå at vi synest det er ein fornuftig måte å gjere det på og ha ei utdanning. Dermed kjenner ein til Forsvaret. Når det gjeld barna mine får dei avgjere det sjølv. Eg er forelder og kan gi råd som alle andre foreldre, seier kronprinsen til Soldatnytt i eit intervju der han mellom anna snakkar om tida hadde i Forsvaret.

Kronprinsen starta førstegongstenesta med rekruttskulen på Madla i Stavanger. Deretter bar det vidare til befalsskulen i Horten, før han var tre år på Sjøkrigsskolen i Bergen.

Han har gode minne frå denne tida.

– Eg opplevde det som eit fint fellesskap, og vi vart ein bra gjeng som hadde det bra saman. Det var likevel mykje å gjere, det var ekstremt mykje fag å gå gjennom på kort tid, seier kronprinsen og skryter av Forsvaret.

– Det er mange flinke tilsette og vernepliktige som gjer ein strålande innsats, seier han.

I Most-undersøkinga som vart presentert i februar, svarte over 40 menn og kvinner i Forsvaret at dei hadde vorte valdtekne det siste året. Kronprinsen seier at seksuell trakassering er ei stor utfordring for samfunnet generelt, som må kjempast mot.

– Det veit eg at også Forsvaret er opptatt av, og eg trur nok ikkje at vi kan garantere at det ikkje skal skje, men vi kan gjere mykje for å motverke det. Så er det litt opp til oss alle saman, at vi tar tak i det viss vi ser noko og passar på at dei rundt oss har det bra, seier han.

(©NPK)