Greenpeace har avslutta aksjonen mot oljerigg i Hammerfest

innenriks

Aksjonen vart avslutta etter 16 timar, grunna dårleg vêr.

– Vi set alltid vår eigen og sikkerheita til andre først, og derfor har vi vedtatt å forlate riggen. Men arbeidet for å stanse ny oljeboring held fram med full styrke, og klimasøksmålet vårt mot staten for deira grunnlovsstridige oljeboring er berre ein av måtane vi skal gjere det på, seier leiar Frode Pleym i Greenpeace Norge i ei pressemelding.

Ny sesong

Fire aktivistar frå Greenpeace klatra måndag morgon opp på Seadrill-riggen West Hercules, som ligg til kai like utanfor Hammerfest i Finnmark. I tillegg deltok fire kajakkpadlarar og andre aktivistar i aksjonen.

Oljeriggen blir førebudd til ny sesong for oljeboring i Barentshavet som startar i mai.

– Å bore etter olje i Arktis, når Arktis samtidig smeltar raskare enn nokon gong, er galskap. Vi må slutte å bore etter olje, og det er derfor vi driv med ikkje-valdelege protestar her i dag, sa Pleym medan aksjonen gjekk føre seg.

Saksøkjer staten

Natur og Ungdom var òg representert i aksjonen.

– Det er berre nokre veker sidan skuleelevar over heile landet streika for klimaet. Vi krev at Noreg tar sin del av ansvaret for klimaendringane, og sluttar å leite etter meir olje og gass, seier nestleiar Halldis Helle i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonane har saman saksøkt staten for brot på miljøparagrafen i Grunnlova. Dei meiner at lisensen for der West Hercules skal bore i Barentshavet, er omfatta av klimasøksmålet. Tildelinga er ifølgje organisasjonane i strid med retten kommande generasjonar har til eit leveleg miljø, som er nedfelt i Grunnlova.

Klimasøksmålet skal opp for Borgarting lagmannsrett i november.

(©NPK)