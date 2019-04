Den nye arvelova skal sikre barna meir arv

innenriks

Stortingets justiskomité kom med si innstilling til den nye lova tysdag.

To tredelar av formuen til arvlatar er pliktdelsarv for livsarvingane. Pliktdelsarven er i dag aldri større enn éin million kroner til kvart av barna. Dette blir no endra til 15 gonger grunnbeløpet (G) i folketrygda.

Stortinget skal votere over lova 9. mai, men alle dei fire regjeringspartia støttar forslaget ifølgje Høgres justispolitiske talsmann Peter Frølich. Dermed vil forslaget bli vedteke.

Regjeringa ville opphavleg auke minstearven til 2,4 millionar kroner til kvart av barna, men enda med å minke summen med nær ein million kroner.

– Vi har justert nokre av forslaga etter å ha lytta til tilbakemeldingane vi fekk frå folket under behandlinga, seier Frølich til VG.

Den nye lova skal erstatte arvelova frå 1972 og dessutan reglane i skiftelova om dødsbuskifte.

Etter dei nye reglane treng ikkje lenger vitne å vere til stades samtidig for at eit testamente skal vere gyldig.

I tilfelle der arvlatar etterlèt seg både livsarvingar og ein ektefelle, blir det ikkje foreslått endringar. Her vil ektefellen framleis arve ein firedel. Ektefellen skal framleis òg ha rett til ei minstearv på fire gonger grunnbeløpet til folketrygda.

(©NPK)