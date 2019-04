Barn og unge utfordra regjeringa i klimaspørsmål

innenriks

– Dette er inga rørsle som ikkje blir til lytta. Tvert imot trur eg at skulestreiken har ført til at fleire tar klima på alvor, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) då han opna «klimatoppmøtet» på Elvebakken vidaregåande skule i Oslo tysdag ettermiddag.

Toppmøtet vart initiert av regjeringa i kjølvatnet av skulestreiken som var inspirert av den svenske aktivisten og skuleeleven Greta Thunberg.

Også utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og stortingspolitikarane Terje Halleland (Frp) og Stefan Heggelund (H) var til stades for å få innspel frå om lag 70 klimaengasjerte barn og unge.

Speeddating

I mai og juni skal det arrangerast liknande møte mellom politikarar og unge i Tromsø, Trondheim og Kristiansand.

I Oslo vart elevar og politikarar fordelte ut over åtte bord. På dagsorden stod grøn omstilling, yrkeslivet i framtida, klimatiltak i nærmiljøet, lågutsleppssamfunnet, rolla til demokratiet og utdanning.

– Kva er oppgåva til skulen? spurde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) elevane på bordet sitt.

Dei ønskte seg mellom anna fleire konkrete miljøtiltak som plastresirkulering i skulen, og dessutan ekskursjonar slik at dei sjølve kan sjå korleis ting endrar seg.

Etter femten minutt skifta elevane bord, medan politikarane vart sittande.

Dei to miljøagentane Ulrik Hellum (10) og Peter Telle-Hansen (12) møtte mellom anna klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen til samtale.

– Vi krev handling for å kunne stoppe klimaendringane. Eigentleg synest eg klimaendringane kan vere enkelt å stanse. Det er økonomien som er problemet, seier Ulrik Hellum frå Raud barneskule på Kråkerøy i Fredrikstad.

– Vi må fokusere på dei positive verknadene, og ikkje at vi blir fattigare fordi vi ikkje kan selje olja. Vi er gode på laks, og det kan vi promotere, foreslår Peter Telle-Hansen frå Billingstad skule i Asker.

Meiner dei unge har sagt ifrå

Politikarane noterte flittig under samtalane. Oppfølgingsspørsmål vart stilte, og andletsuttrykka veksla mellom smil og alvorlege miner.

– Vi må kanskje ikkje reise like mykje. For å få til dette trur eg at det er nødvendig med nokre systematiske endringar slik at lågutsleppssamfunnet handlar om meir enn å ikkje bruke plastgaflar, sa Jens Flakstad Vold (16) frå Kristeleg Gymnasium.

Han var ein av dei over 40.000 som deltok på klimastreiken 22. mars – og trur mange unge valde å seie ifrå då.

– Eg synest dette toppmøtet viser at politikarane lyttar. Det er viktig at dei tar ansvar, sjølv om tiltaka ikkje alltid er like populære, seier Vold.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) var fornøgd med toppmøtet, og gleder seg over engasjementet til dei unge.

– Det har vore gode innspel, men det er òg mange som har utfordra oss. Dei har vore veldig direkte, og det verkar som om dei er klare for å ta veldig store val, seier Ulstein.

Alle monnar drar

Fleire av samtalane dreidde seg om kva dei enkelte kan gjere. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sa til dei frammøtte at det nyttar når kvar enkelt vel å gå, sykle, resirkulere og unngår å kaste mat.

Men det er dei store strukturelle endringane som hastar.

– Vi må kutte ut alt fossilt brennstoff så fort som mogleg, sa Elvestuen til dei frammøtte.

– Fram til 2050 må verda ha så låge utslepp at det er mindre enn det som blir tatt opp i naturen. Det er eigentleg snakk om frykteleg kort tid.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner avslutta toppmøtet med ein lovnad om at innspela skal takast på største alvor.

