Undersøking: Stor aksept for fyllesjuke kollegaer

innenriks

Arbeidstakarar innan bygg og anlegg, media, reklame og forsking er mest aksepterande, skriv P4.

Halvparten av tilsette i bygg- og anleggsbransjen meiner at det er uproblematisk om ein kollega møter fyllesjuk på arbeid, og er mindre effektiv enn vanleg. Dette vekker bekymring.

– Det er uakseptabelt at så mange meiner det er greitt å stille på jobb i ein tilstand som kan gå utover arbeidsprestasjonar, kvalitet og ikkje minst tryggleik, seier administrerande direktør Jon Sandens i Byggenæringens Landsforening.

Han fryktar farlege situasjonar som fallulykker og at tilsette kan få fatale skadar, dersom dei er lite observante og blir treft av tunge gjenstandar.

Til samanlikning oppgir 60 prosent av dei spurde at det er problematisk at ein kollega er mindre effektiv på arbeid grunna bakrus. Arbeidstakarar innan barnehage og skule og helsetenester er minst aksepterande til fyllesjuke kollegaer på arbeidsplassen. Høvesvis 75 og 70 prosent meiner at det er problematisk.

Samtidig meiner 88 prosent at det er eit problem om ein kollega er borte ein heil dag eit par gonger i året av same årsak, viser undersøkinga som er utført av Folkehelseinstittuet (FHI).

Delen som seier at dei har hatt alkoholrelatert fråvær det siste året varierer òg stort mellom bransjane.

Heile 20,6 prosent av bar- og restaurantarbeidarar oppgav at dei hadde hatt alkoholrelatert fråvær dei siste tolv månadene. Til samanlikning oppgav 0,9 prosent av helsearbeidarar og 9,4 prosent av tilsette i finansbransjen det same.

(©NPK)