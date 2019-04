To gladnyheiter for Samlaget

innenriks

Brit Bildøen får Nynorsk litteraturpris for romanen «Tre vegar til havet». Romanen fekk svært gode kritikkar då han kom ut hausten 2018. Sidan har det òg vorte klart at forfattaren blir festspeldiktar når De Litterære Festspill i Bergen går av stabelen 23. til 26. mai.

I romanen ho no har sikra seg pris for, skildrar Bildøen mellom anna avmakt i møte med byråkratiet, og juryen meiner i grunngivinga si at ho har skrive ein modig roman. Juryen karakteriserer også «Tre vegar til havet» som «eit betydeleg kunstverk».

Samlaget kan òg feire den store interessa frå utlandet som rører seg rundt Sigri Sandberg bok «Mørke. Stjerner, redsel og fem netter på Finse», som kom ut her heime i februar.

Boka er seld til engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, polsk, tsjekkisk og tysk.

Sigri Sandberg (f. 1975) er journalist og forfattar med mellom anna lang fartstid på Svalbard.

(©NPK)