Staten kallar bondekravet på 1,92 milliardar «svært ambisiøst»

Kravet, som har ei ramme på 1.920 millionar kroner, vil gi ein inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og ein reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.

– Kravet til jordbruket styrkar moglegheita for å bruke jorda over heile landet. Det er ein føresetnad for ein framtidsretta og berekraftig matproduksjon, seier leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Det har vore ein sterk inntektsnedgang i jordbruket dei siste to åra. Det gjer at inntektsskilnaden mellom landbruket og andre grupper i samfunnet blir endå større, seier han.

«Svært ambisiøst»

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la måndag fram kravet sitt for inntektsutviklinga for neste år overfor staten, ved Landbruks- og matdepartementet. Kravet vil koste kvar forbrukar rundt 50 kroner meir i årlege matutgifter, ifølgje Bondelaget.

Bøndene vil løfte økonomien for kornbønder og auke inntektsmoglegheitene for små og mellomstore bruk. Samtidig blir det foreslått eit nytt innovasjons- og vekstprogram på 150 millionar kroner for å auke satsinga på frukt, bær og grønsaker frå Noreg.

I fjor kravde organisasjonane 1,8 milliardar kroner og fekk 1,1 milliardar. Departementsråd Leif Forsell forhandlar på vegner av staten.

– Årets krav er særs ambisiøst og har fleire element i seg som vil skape utfordringar i den vidare forhandlingsprosessen, seier han.

Forsell viser til at kravet til bøndene inneber ein netto inntektsauke på 9 prosent.

Lite på prisauke

Tørkesommaren i fjor, marknader i ubalanse og kostnadsvekst utgjer eit krevande bakteppe for forhandlingane. Samtidig fell produktivitetsveksten i landbruket.

– Dette gjer at eiga løfteevna i jordbruket til å auke inntektene gjennom auka sal til høgare prisar er sterkt svekt, seier Forsell.

Han viser til at bondeorganisasjonane i utgangspunktet ser for seg å auke prisane med 250 millionar, noko som finansierer 13 prosent av kravet. Størstedelen blir dermed finansiert ved hjelp av ein budsjettauke på 1,5 milliardar.

– Det er derfor ein klar veikskap ved kravet at det er ein mangelfull samanheng mellom inntektsambisjonane til jordbruket og eiga evna i sektoren til å realisere inntektsmoglegheiter, seier Forsell.

Tørkesommar

Ferske tal frå Budsjettnemnda for landsbruket viser at inntektene til bøndene i år er venta å gå ned med 6,6 prosent, 23.500 kroner i snitt.

Årsakene til inntektssvikten i åra 2017–2019 er kostnadsvekst – som auka energiprisar og høgare renter – svakare volumutvikling og svakare prisutvikling i marknaden.

Tørke og flaum dei siste to åra viser behovet for eit landbruk over heile landet, ifølgje Bartnes:

– For å halde oppe det styrkar vi verkemidla for å produsere meir korn der det er mogleg og styrkar lønnsemda i gras- og husdyrproduksjon andre stader i landet.

KrF-statsråd

Nytt sidan i fjor er det at departementet blir styrt av ein KrF-statsråd, nemleg Olaug Bollestad. Det har skapt forventningar blant bøndene sidan KrF fleire gonger dei siste åra har gått saman med den raudgrøne opposisjonen i landbrukspolitikken. Men i januar gjekk KrF som kjent inn i regjeringa, som no har fleirtal.

– KrF har vore ein garantist og høyrt til opposisjonen i Stortinget nettopp slik at Høgre og Frp ikkje har fått gjennomført politikken sin fullt ut, sa Småbrukarlagets leiar Kjersti Hoff måndag.

– Det blir avgjerande viktig kva KrF gjer, dette er lakmustesten, seier ho.

