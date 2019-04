Sjømatbedriftene ber om subsidiekutt på storfekjøtt

innenriks

Eriksson, som er direktør i Sjømatbedriftene, meiner ifølgje Dagbladet at det er logiske brot i matpolitikken når regjeringa subsidierer storfeproduksjonen, samtidig som dei ønsker nordmenn skal ete mindre raudt kjøtt.

– For det første blir det skapt ein negativ konkurransevriding. For det andre bruker regjeringa skattepengane til folk for å gjere det rimelegare å ete meir klimafiendtleg mat, seier Eriksson og legg til:

– Kvifor skal staten subsidiere det kjøttet dei vil vi skal ete mindre av?

I ein intensjonsavtale mellom mellom anna næringa og norske styresmakter heiter det at det skal jobbast for å auke sjømatkonsumet med 20 prosent innan 2021.

– Då heng det ikkje på greip å halde fram å subsidiere entrecôten med 70 kroner kiloet, seier Eriksson og legg til at han er stolt av å tilhøyre ei subsidiefri næring.

Han får ikkje støtte frå leiar i næringskomiteen, Geir Pollestad, som meiner Eriksson legg opp til konflikt mellom dei to næringane.

– Eg nektar nesten å tru at næringa står bak dei ekstremt lite strategiske utsegnenehans. Det er mogleg å forstå at ein person meiner noko så dumt, men eg tviler på at ei heil næring gjer det, seier han.

Norges Bondelag ønskte ikkje å kommentere saka overfor Dagbladet.

