Politiet startar etterforsking av bråtebrannar i Sokndal

Det var tysdag i førre veke at det byrja å brenne i Hellersheia i Sokndal og to ulike plassar i området Hegdal. Dette skjedde i løpet av eit par timar og utvikla seg vidare til fleire brannar.

I same område vart det drive bråtebrenning både ei veke tidlegare og same dag, og no ønsker politiet å sjå nærare på dette, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er naturleg for politiet å undersøke om det er ein samanheng mellom brannane 23. april og dei bråtebrannane som har vore tidlegare, eller om det kan komme av andre årsaker, seier etterforskingsleiar Alf Skipstad i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Ifølgje avisa ønsker ikkje brannsjefen i Sokndal og Flekkefjord å svare på kvifor Sokndal ikkje hadde innført totalforbod mot bål- og bråtebrenning 13. april, slik Rogaland brann og redning innførte i tolv rogalandskommunar.

Politiet vil undersøke nærare kven som har fått løyve til å brenne bråte, og i kva for område løyve er gitt.

Den omfattande skogbrannen som braut ut førte til at hundrevis vart evakuerte og at rundt 7.000 mål brann opp.

