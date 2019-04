Over 60.000 blir ramma av SAS-streik måndag

innenriks

Streiken kan ifølgje analytikarar koste selskapet nesten ein halv milliard kroner på fem dagar.

Måndag er den fjerde dagen med hundrevis av innstilte avgangar etter at det vart brot mellom partane fem timar på overtid natt til fredag.

Det er òg varsla 546 innstilte avgangar tysdag, noko som rammar 48.949 passasjerar. SAS har sidan streiken òg nekta barn å reise åleine.

– Vi har stor medkjensle overfor passasjerane og beklagar på det sterkaste, seier informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB. Han understrekar at selskapet jobbar med full styrke for å finne alternativ for passasjerane.

Rasande passasjerar

Rundt 1.500 pilotar er i streik, men det er framleis nokre SAS-avgangar som går som normalt og SAS-tilsette som er på jobb.

Johansen fortel Bergens Tidende at streiken har vore ei belasting for dei som er på jobb, og at fleire har vorte utsette for rasande passasjerar.

– Eg ber passasjerane hugse på at dei som er på jobb ikkje er i streik, det er tvert imot folk som jobbar seg halvt i hel for å hjelpe dei som er stranda på grunn av streiken, seier Johansen. Ifølgje han har fleire tilsette vorte sende til legevakt som følgje av påkjenninga, og han fortel til TV 2 at ein tilsett fekk eit anfall etter å ha vorte kjefta på.

– Veldig mange har stor rett til å bli sinte. Det minner oss om at vi har eit stort ansvar. Det er òg eit ansvar for pilotane til å komme tilbake med rimelege krav, seier Johansen til kanalen.

Ingen kontakt

Eitt av hovudkrava til SAS-pilotane er ein meir føreseieleg turnus. I tillegg er lønn eit tema.

– Pilotane må realitetsorientere seg. Mange andre yrkesgrupper, som til dømes sjukepleiarar, jobbar på ukurante tider med betydeleg dårlegare vilkår, seier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som representerer arbeidsgivarsida i konflikten.

Samtidig trekker han fram at ein pilot som jobbar i den variable arbeidsgruppa, har fleire fridagar enn arbeidsdagar med maksimalt 179 arbeidsdagar i året.

– Det er over eit halvt år med fridagar. Vi forstår likevel at pilotane ønsker tydelegare planar framlagt, men så er det ein gong slik at mange nordmenn ønsker å reise med fly på ukurante tidspunkt, seier Lothe.

– Uriktig

Leiaren for SAS-pilotane i Parat, Jan Levi Skogvang, opplyser til NTB at det ikkje har vore kontakt mellom partane gjennom helga. Han meiner fråsegnene og påstandane frå Lothe i NHO er «upresise og på fleire område uriktige».

– I tidlegare konfliktar har han berre bidratt til eit vanskelegare forhandlingsklima der det har vorte vanskelegare for partane å finne saman og lage gode løysingar. Som direktør i NHO med luftfart som ansvarsområde, bør han halde seg for god til å gi karakteristikkar av avtalepartnarar i avtalar han og NHO er ein del av. SAS og NHO bør bidra til å løyse konflikten og ikkje framføre uriktig påstandar som bidrar til å forlenge denne konflikten, seier Skogvang

456 millionar på fem dagar

Ifølgje E24 estimerer danske Sydbank at SAS taper mellom 60 og 80 millionar svenske kroner kvar dag flya står på bakken, medan meklarhuset til DNB reknar med at det kan koste selskapet mellom 75 og 100 millionar svenske kroner dagen. Med dei fem varsla dagane frå SAS utgjer det seg til mellom 375 til 500 millionar svenske kroner, altså opp mot 456 millionar norske kroner sidan fredag.

15 dagar med streik kan ifølgje meklarhuset medføre at heile det venta overskot blir tapt.

Kan sjekke på nett

282 SAS-flygingar gjekk som normalt søndag. Tidlegare i helga opplyste flyselskapet at nokre passasjerar har gått glipp av reisa si fordi dei har trudd at alle SAS-avgangar er kansellerte. På nettsidene til SAS ligg det ei oversikt over kva flygingar som ikkje blir ramma av streiken dei neste dagane.

Ifølgje ei anna oversikt har Norwegian sett opp åtte ekstra innanriksavgangar måndag og 14 tysdag.

(©NPK)