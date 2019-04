Ulf Leirstein ferdig i Frp, same dag som nytt varsel blir kjent

innenriks

– Eg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vore ein tøff og lang prosess å komme til denne avgjerda, skriv Leirstein i ei Facebook-melding som vart lagt ut fredag formiddag.

Ikkje lenge etter melde NRK at det er komme eit nytt varsel mot han.

– Eg kan stadfeste at organisasjonsutvalet har fått eit nytt varsel på Ulf Leirstein. Hendinga varselet dreier seg om, er frå same tidsperiode som dei tidlegare varsla på Leirstein, og ligg 7–8 år tilbake i tid, seier leiar Alf Erik Andersen i Frps organisasjonsutval.

Leirstein, som representerer Østfold på Stortinget, synest partiet hans har fått til mykje bra i regjering, men han meiner no at altfor mange kompromiss svekker partiet for mykje.

– Eg meiner Frp treng ein tydelegare Frp-profil for at partiet skal stå seg som parti over tid, skriv han.

– Vemodig

Partileiar Siv Jensen seier ein kommentar til NTB at 45-åringen har vore ein viktig politikar for Frp over lang tid.

– Eg har kjent han sidan 90-talet og har samarbeidd godt med han. Det er derfor vemodig at han melder seg ut, uttaler ho mellom anna.

Lokallagsleiar Niklas Eriksen og ordførarkandidat Michael Torp i Moss Frp meiner det var ei klok avgjerd av Leirstein å trekke seg.

– I tilfelle som dette er det alltid best at ein medlem sjølv tar avgjerda om å gi seg. Det sparer både partiet og vedkommande for mykje unødvendig støy, skriv dei i ei fråsegn.

Ulf Leirstein har i dag ingen tillitsverv i Moss Frp, og står ikkje på vallista til lokallaget for 2019. Utmeldinga vil derfor ikkje få nokon konsekvensar for arbeidet til partiet eller situasjon lokalt.

Eit vanskeleg år

Han beskriv det siste året som vanskeleg.

– Prega av stadige medieoppslag, som er knytt til ein periode i livet mitt mange år tilbake, som eg gjerne skulle sett ugjort. Dette har eg beklaga meir enn ein gong. Heksejakta eg og mine næraste har vorte utsette for opplever eg ikkje står i forhold til kva eg har gjort og kva eg blir skulda for, fortel han.

I januar i fjor vart det kjent at Leirstein i 2010 hadde sendt e-postar med pornografisk material til unge gutar som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU. I tillegg melde NRK om tekstmeldingar han skal ha sendt til ei kvinne der han foreslo at dei to skulle ha trekantsex med ein då 15 år gammal gut.

Leirstein erkjente kort tid etter at han hadde gått over streken og trekte seg frå alle verv i partiet.

Vil skape ro

Stortingsrepresentanten meiner media ikkje er klar over korleis han og familien hans har opplevd situasjonen.

– Uthenginga i media og negativt fokus òg på andre saker utanfor min kontroll har vore ei påkjenning eg ikkje trur media er klar over tydinga av for ein familie, skriv han.

– Eg melder meg derfor ut av Frp og håper at dette kan roe situasjonen for partiet, for meg og familien min.