Sanner strammar inn overfor private barnehagar

Årsaka til det no kjem nye tiltak overfor dei private barnehagane er at utviklinga i sektoren har gitt utfordringar som reglane i dag ikkje tar høgde for, ifølgje kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Små barnehagar har vorte kjøpt opp, og vi har fått store barnehagekonsern. Det kan bidra til ei profesjonalisering, men det viser seg òg meir krevande å føre tilsyn, seier han.

Regjeringa foreslår derfor å opprette eit nytt nasjonalt tilsynsorgan.

– Forslaget inneber at vi får eit tilsynsorgan som har det heilskaplege økonomiske tilsynsansvaret med alle barnehagane som inngår i same selskap, ifølgje departementet.

Oppgåva vil bli lagt under Utdanningsdirektoratet.

Fleire utfordringar

Departementet peikar sjølv på ei rekke utfordringar som gjer innstrammingane nødvendig.

Det har vorte vanskelegare å starte nye private barnehagar, det er vanskelegare å drive små enn store barnehagar, private barnehagar får større tilskot til pensjon enn det dei faktiske brukar til pensjon, og private barnehagar har ofte høg gjeld.

Samtidig blir det peika på høge gevinstar ved sal av barnehagar, noko som i hovudsak kjem av historisk gode ordningar med investeringstilskot og billege tomter.

Det har heller ikkje vore tilstrekkeleg openheit rundt rekneskap, og systemet for tilsyn blir sett på som utdatert.

Kuttar pensjonstilskot

Regjeringa vil no ta grep for å hindre at dei private barnehagane blir kompenserte for pensjonsutgifter dei ikkje har. Heile 94 prosent av barnehagane har fått høgare tilskot til pensjon enn dei faktiske utgiftene dei har hatt.

– Det er derfor rom for å redusere tilskotet til pensjonsutgifter i private barnehagar, utan at dette går utover pensjonsordningane til dei tilsette, heiter det frå departementet.

– Regjeringa foreslår derfor at tilskotet til pensjonar blir nedjusterte, slik at færre barnehagar blir kompenserte for utgifter som dei ikkje har.

Vidare ønsker regjeringa å gjere tydeleg regelverket for bruk av tilskot og lage ein rettleier for bruk av offentlege tilskot og foreldrebetaling.

Eit anna forslag er å gjere kvar private barnehage til eit såkalla sjølvstendig rettssubjekt – det skal ikkje lenger vere tillate å eige eller drive anna verksemd i rettssubjektet som skal drive barnehage.

Laga reglar

Målet om full barnehagedekning vart knesett i barnehageforliket i 2003, og målet er no langt på veg nådd. Omkring halvparten av barna går i private barnehagar.

Samtidig har det vore fleire oppslag i media om at private barnehagar har misbrukt offentlege middel, og i februar kravde Oslo-byrådet at seks barnehagar må betale tilbake 4,5 millionar kroner dei har fått i tilskot.

Oppslaga har ført til at bransjen sjølv har tatt grep, og Landsforbundet til private barnehagar (PBL) presenterte for kort tid sidan nye køyrereglar for medlemmene sine.

– Det har vore mange saker det siste året som er uheldige, slik som dei blir omtalt i media. Barnehagane våre blir drivne med tilskot frå det offentlege, og vi har nulltoleranse for misbruk av offentlege middel, sa PBL-direktør Anne Lindboe nyleg til Dagbladet.

