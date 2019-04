SAS-streiken kostar selskapet opp mot 73 millionar kroner per dag

innenriks

Ei rekke flygingar i alle dei skandinaviske landa vart innstilte fredag, noko som ramma over 70.000 reisande. Laurdag blir alle fly innstilte, og 34.000 personar blir ramma.

Danska Sydbank har rekna ut at gjennomsnittskostnaden for streiken for SAS svarer til mellom 54 og 73 millionar norske kroner per dag.

Dersom streiken går føre seg i fjorten dagar, kan heile det årlege overskotet analytikarar anslår for SAS, blir ete opp.

Pilotane krev mellom anna ein lønnsauke på 13 prosent. Det er umogleg for SAS å gå med på dette kravet, meiner sjefanalytikar i Sydbank, Jacob Pedersen.

Selskapet har sidan 2012, då konkursen trua, kjempa for å få fart på lønnsemda og innsparingar er no ein del av kvardagen. Selskapet har betra økonomien, men lønnsemda i selskapet er «papirpynt», meiner Pedersen.

– Dersom SAS ikkje held fram å effektivisere og spare, kjem selskapet på nokre kvarta til å gå frå lønnsemd til tap, seier han.

