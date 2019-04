Regjeringa vil innføre tidsuavgrensa væpning

innenriks

Regjeringa foreslo fredag endringar i politilova for å gi politiet høve til dette.

– Regjeringa foreslår no at politiet òg blir gitt høve til å flytte seg innanfor eit avgrensa område med fleire sårbare objekt utan tidsavgrensing. Dette bidrar til at politiet kan verne sårbare objekt på ein meir formålstenleg og rasjonell måte enn i dag, seier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Etter oppfordring frå Politidirektoratet godtok departementet i juni fjor at enkelte politipatruljar i sentrale delar av Oslo sentrum kan vere væpna.

Oppfordringa reiste spørsmål om behovet for ei lovendring som regulerer tilgangen til væpning av politiet i situasjonar av tidsuavgrensa karakter. Forslaga til endringane i politilova som vart lagt fram fredag, følgjer opp dette.

Forslaget endrar ikkje gjeldande prinsipp om at norsk politi som hovudregel skal vere uvæpna, opplyser departementet.

(©NPK)