Framleis stor skogbrannfare i delar av Sør-Noreg

innenriks

Dei oppjusterte farevarsla på varsam.no gjeld flaum og skred dei næraste dagane.

Sjølv om det er meldt ein god del nedbør i Sør-Noreg denne helga, er det framleis stor skogbrannfare i fleire fylke. Nedbøren er ikkje nok til å minke brannfaren vesentleg, men nokre stader kjem det likevel såpass mykje at det er fare for flaum og for jord- og sørpeskred.

I delar av Telemark og Buskerud er både flaum- og jordskredfaren på nest høgaste nivå dei næraste dagane. I Telemark gjeld dette eit ganske stort område, medan i Buskerud er det Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg-området som er mest utsett.

Nedbøren reduserer skogbrannfaren ned til nivå to, nest lågaste, for Oslo, Østfold og Vestfold, og dessutan delar av Telemark og Buskerud. Også i Sogn og Fjordane, på Helgeland og i Salten er farenivået lågt.

Men for Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark, Oppland og Akershus er det framleis stor skogbrannfare – på oransje nivå – det nest høgaste.

(©NPK)