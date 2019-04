Brannvesenet trur bråtebrann førte til skogbrannen i Sokndal

innenriks

I områda som brann rundt Sokndal denne veka, har det vore organisert bråtebrenning, eller såkalla sviing, skriv Stavanger Aftenblad. Sviinga skal ha føregått mellom 10. april og 14. april og vart varsla til brannvesenet på førehand.

Teorien til brannvesenet er at tørken og vindkast har halde liv i glørne etter sviinga. Det er òg teorien til politiet, men etterforskingsleiar Alf Skipstad tviler på at saka blir oppklart.

– Eg er absolutt i tvil om vi finn ut av dette. Samtidig føler eg ikkje at dei som brann bråtebrannen, gjorde noko gale, seier han. Skipsstad poengterer at det er tørke og vind som truleg skapte forholda for brannen og seier bråtebrennarane hadde uflaks.

Hundrevis vart evakuert då skogbrannen slo til ikkje langt unna Sokndal sentrum. Brannvesenet anslår at rundt 7.000 mål er svidd av.

(©NPK)