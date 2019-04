Bollestad: – Vi har plikt og ansvar til å hjelpe barn av IS-krigarar

innenriks

I talen sin til landsmøtet til partiet fredag tok ho mellom anna opp det kontroversielle spørsmålet om barn av norske IS-foreldre skal hentast heim til Noreg.

– Ungar vel ikkje foreldra sine. Det gjeld òg ungar som har mødrer og fedrar i IS, slo Bollestad fast.

– Dei er ungar, og dei er ungane våre, sa ei gråtkjøvd Bollestad til kraftig applaus frå salen.

– Dessverre er det inga enkel løysing på dette. No skal dei mest sårbare bli prioriterte slik at dei barna som er heilt åleine og foreldrelause, kan hjelpast først, seier ho og held fast på at KrF vil hjelpe barna, også dei som har foreldre i live.

I Politisk kvarter på NRK fredag morgon måtte ho likevel vedgå at det ikkje finst eit «mulighetsrom» for dette no.

Tidlegare denne veka sa statsminister Erna Solberg (H) at regjeringa primært vil sørge for ei løysing for dei foreldrelause IS-barna. Det førte til reaksjonar i Frp, som ikkje ønsker å hente ut desse barna, og internt i KrF, som meiner at regjeringa ikkje går langt nok, og at arbeidet går for sakte.

Mange i landsmøtesalen i Stavanger krev meir handling og var spente på kva den fungerande partileiaren ville seie om saka i talen sin.

– Dette er ein vanskeleg situasjon, og eg har skjønt at regjeringa jobbar med saka. Men no byrjar folk å bli utolmodige, det må komme ei løysing snart. Vi har gitt regjeringa arbeidsro, men tida byrjar å renne ut, seier KrFU-leiar Martine Tønnessen til Vårt Land.

Bollestad seier samtidig at ein ikkje må gløyme dei barna i dei syriske leirane som ikkje er norske.

– Dette er òg vårt ansvar, fordi vi har sett korleis dei lever. Vi kan ikkje fråskrive oss dette ansvaret. Vi er nøydde til å stille opp med humanitær hjelp og bruke bistandsmidlar på å hjelpe desse ungane, seier ho.

