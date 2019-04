Valhammer blir ny byrådsleiar i Bergen

innenriks

Etter at Schjelderup torsdag kunngjorde at byrådet fråtrer med umiddelbar verknad, har ordførar Marte Mjøs Persen (Ap) sondert blant gruppeleiarane for byrådspartia Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre.

Ho har komme til at den kandidaten som har best grunnlag for å danne nytt byråd i Bergen, er Roger Valhammer.

Helsebyråd trekker seg

– Eg har i dag bedt byrådsleiarkandidat Roger Valhammer om å danne eit nytt byråd i Bergen, og ventar på at det nye byrådet skal konstituere seg. Eg vil samtidig nytte høvet til å takke Harald Schjelderup for den jobben han har gjort og det gode samarbeidet vi har hatt, både mellom byrådet og bystyret og personleg som partifellar, seier ordføraren.

Inntil eit nytt byråd er konstituerte, vil Schjelderup halde fram som forretningsbyråd.

Schjelderup fortel på Facebook-sida siat han gleder seg til å få litt betre tid og til å sjå etter nye utfordringar utanfor politikken.

– No skal det avtroppande byrådet ete kvit dame med makronbotn, skriv den avtroppande byrådsleiaren.

Ljosland går òg

Også byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), trekker seg med umiddelbar verknad. Grunnen er at ho har fått ein ny jobb som samhandlingssjef på Haraldsplass diakonale sjukehus, skriv Bergens Tidende.

Ho skal jobbe opp mot kommunar, andre sjukehus, politikarar og utdanning- og forskingsinstitusjonane, skriv Bergensavisen.

– Eg gleder meg veldig til å bidra til å løyse nye viktige helseutfordringar i åra framover derifrå, seier Ljosland.

Profilere seg

Valhammer vart valt til Aps byrådsleiarkandidat i februar, og det har vorte spekulert i at Schjelderup ville gi plass til etterfølgjaren sin for å gi han endå betre moglegheit til å profilere seg.

Valhammer er no byråd for skule, barnehage og idrett, og har vore medlem av Bergen bystyre sidan 2011. Han har òg vore leiar av Ap i Bergen sidan 2017 og leitt programkomiteen til partilaget 2018–19.

(©NPK)