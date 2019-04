Truleg ny byrådsleiar i Bergen

innenriks

Det er ordinært byrådsmøte torsdag klokka 9 og det er venta at Schjelderup då skal informere om at han fråtrer og at 35 år gamle Roger Valhammar blir etterfølgjaren hans, ifølgje Bergens Tidende.

Det var Bergensavisen som først melde om skiftet onsdag kveld. BT har fått det stadfesta av kjelder nær byrådet.

Schjelderup gav i august i fjor beskjed om at han ikkje tar attval i kommunevalet i haust.

Valhammer vart i februar valt til Aps byrådsleiarkandidat, og det har vorte spekulert i at Schjelderup ville gi plass til etterfølgjaren sin for å gi han endå betre moglegheit til å profilere seg.

Valhammar er no byråd for skule, barnehage og idrett, og har vore medlemmer av Bergen bystyre sidan 2011. Han har òg vore leiar av Ap i Bergen sidan 2017 og leidd programkomiteen til partilaget 2018–19.

